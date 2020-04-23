В Вашингтоне обсуждают возможные варианты со второй волной коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Американские специалисты не могут подтвердить, что в США будет вторая волна распространения нового коронавируса осенью. Об этом в среду заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.
На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп спросил ее, велика ли вероятность второй волны коронавируса осенью. "Мы не знаем", - ответила Биркс.
Как при этом подчеркнул сам американский лидер, в случае второй волны последствия заболевания не будут такими серьезными. "Он (коронавирус - прим. ТАСС) может вообще не вернуться. <...> Если он вернется, то не в той в форме, как сейчас. Он вернется в небольших порциях, которые мы можем сдержать. <...> Это будет не то, что мы сейчас наблюдаем", - добавил глава вашингтонской администрации.
Биркс также пояснила, что США лучше готовятся к сезону гриппа, который традиционно начинается осенью. "У нас есть лето, мы следим за гриппом, <...> у нас есть время, чтобы лучше подготовиться к этому. <...> Мы готовимся к этому прямо сейчас", - добавила координатор.
Масштабы будут зависеть от действий властей
В свою очередь, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил уверенность в том, что сам вирус все равно вернется в США осенью в той или иной форме, однако возникнет ли новая вспышка, будет зависеть от действий властей.
"У нас будет коронавирус осенью, я уверен в этом, принимая во внимание быстроту его распространения, а также то, что он присутствует во всем мире. Что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько мы сможем сдержать распространение, когда это произойдет", - отметил он.
"Будет ли [вспышка] большой или маленькой, зависит от того, какой будет ответ с нашей стороны", - подчеркнул главный инфекционист США. Однако, по словам Фаучи, осенью США будут намного лучше готовы к новой волне коронавируса, чем в первый раз.
Вторая волна будет сложнее, но не хуже нынешней
Вторая волна коронавируса в США будет сложнее, но не хуже нынешней, указал глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд. Днем ранее в газете The Washington Post была опубликована статья, основанная на интервью Редфилда. Материал вышел под заголовком "Директор CDC предупреждает, что вторая волна коронавируса, вероятно, будет еще более разрушительной".
Трамп во время брифинга раскритиковал этот заголовок. "Слова доктора Редфилда относительно осени и вируса были полностью искажены в СМИ. <...> Он говорил про грипп и коронавирус, которые будут одновременно", - сказал глава вашингтонской администрации. "Он не говорил про большую вспышку. Заголовок The Washington Post был в полной мере некорректным. Заявление [Редфилда, приведенное в газете,] не было плохим, но заголовок был абсурдным", - добавил президент США.
После этого глава Белого дома попросил выступить самого Редфилда. "Я вчера говорил, что есть вероятность того, что следующие осень и зима, когда у нас будет два распространяющихся одновременно респираторных заболевания, грипп и коронавирус, могут оказаться еще более сложными. Но мне кажется важным подчеркнуть то, чего я не сказал. Я не говорил, что это будет хуже, я сказал, что это будет более сложно", - уточнил глава CDC.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 840 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 46,5 тыс. человек.