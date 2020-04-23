В Вашингтоне обсуждают возможные варианты со второй волной коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Американские специалисты не могут подтвердить, что в США будет вторая волна распространения нового коронавируса осенью. Об этом в среду заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп спросил ее, велика ли вероятность второй волны коронавируса осенью. "Мы не знаем", - ответила Биркс.

Как при этом подчеркнул сам американский лидер, в случае второй волны последствия заболевания не будут такими серьезными. "Он (коронавирус - прим. ТАСС) может вообще не вернуться. <...> Если он вернется, то не в той в форме, как сейчас. Он вернется в небольших порциях, которые мы можем сдержать. <...> Это будет не то, что мы сейчас наблюдаем", - добавил глава вашингтонской администрации.

Биркс также пояснила, что США лучше готовятся к сезону гриппа, который традиционно начинается осенью. "У нас есть лето, мы следим за гриппом, <...> у нас есть время, чтобы лучше подготовиться к этому. <...> Мы готовимся к этому прямо сейчас", - добавила координатор.

Масштабы будут зависеть от действий властей

В свою очередь, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил уверенность в том, что сам вирус все равно вернется в США осенью в той или иной форме, однако возникнет ли новая вспышка, будет зависеть от действий властей.

"У нас будет коронавирус осенью, я уверен в этом, принимая во внимание быстроту его распространения, а также то, что он присутствует во всем мире. Что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько мы сможем сдержать распространение, когда это произойдет", - отметил он.