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Пандемия коронавируса нового типа

В зоопарке Нью-Йорка коронавирус выявлен еще у семи тигров и львов

Зоопарк закрыт с 16 марта

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Четыре тигра и три льва, содержащиеся в зоопарке района Бронкс, заразились новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте зоопарка.

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Его дирекция напомнила, что аналогичный диагноз был в начале апреля поставлен самке малайского тигра по кличке Надя. "Мы можем подтвердить, что результаты анализов, взятых у трех других кашлявших тигров и трех африканских львов, оказались положительными и подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении. Дирекция зоопарка уточнила, что аналогичный диагноз подтвержден еще у одного тигра, у которого заболевание протекало без симптомов.

Для взятия на анализ образцов фекалий не потребовалось подвергать животных наркозу. "Все восемь кошек чувствуют себя хорошо. Он ведут себя обыкновенно, хорошо питаются и кашляют меньше", - указывается в сообщении. Надя представляла собой первый случай заражения тигра заболеванием COVID-19, вызываемым у человека новым коронавирусом.

Зоопарк Бронкса был открыт в 1899 году. В нем на площади 107 га содержится около 4 тыс. животных более 600 различных видов и подвидов. Сам зоопарк закрыт с 16 марта из-за пандемии коронавируса и проводит туры исключительно в дистанционном режиме онлайн.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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