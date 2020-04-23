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Администрация тюрьмы в США сообщила о направлении Ярошенко на медобследование

Российский летчик считает, что он был инфицирован коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) информировала генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, что направила российского летчика Константина Ярошенко на медицинское обследование. Об этом генконсульство России в Нью-Йорке сообщило в среду на своей странице в Twitter.

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"В связи с информацией об ухудшении в штате Коннектикут санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обратились в федеральную тюрьму Данбери с запросом о состоянии здоровья летчика Константина Ярошенко. В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование. Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно и Константину Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Российское генконсульство заверило, что держит ситуацию "на контроле".

Как сообщил ТАСС в понедельник адвокат россиянина Алексей Тарасов, Ярошенко узнал, что один из его сокамерников умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Тарасов пояснил, что общая камера, в которой содержат россиянина, рассчитана примерно на 100 заключенных. Как уточнил адвокат, сам Ярошенко по-прежнему "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован. Какой-либо медицинской помощи ему не оказали.

Теги
СШАРоссияДело летчика ЯрошенкоПандемия коронавируса нового типа
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