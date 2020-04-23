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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае за сутки выявили 10 заразившихся коронавирусом

От последствий заболевания ни один житель страны не умер

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на 10, до 959 человек. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 93,2% заразившихся, в том числе 56 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,7 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). Летальных исходов в стране не наблюдается уже более недели.

На территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено четыре. Инфицированные продолжают прибывать из-за рубежа, за предыдущий день - шесть человек. Всего в Китае зафиксировано 1 616 зараженных, приехавших из-за границы, из них 823 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых трансграничных поездок.

Экономика КНР постепенно восстанавливается после спада в I квартале, вызванного эпидемией, однако в целях обеспечения всеобщей безопасности все еще действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 984, в том числе 27 случаев зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, занимает граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (427 инфицированных), за ней следует Шанхай (101 человек), на третьем месте - автономный район Внутренняя Монголия (85 заразившихся). На территории 11 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших не выявлено уже много дней. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 60 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 20 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 63 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

В мире коронавирусом заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. смертельных исходов.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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