Американский специалист по вакцинам заявил, что его уволили по политическим соображениям

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший директор участвующего в разработке вакцины от коронавируса Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве США Рик Брайт заявил в среду, что был снят со своей должности по политическим соображениям.

"Вчера я был снят администрацией с должности директора BARDA и поста заместителя помощника министра здравоохранения <...> и вопреки моей воли переведен на более ограниченную [в полномочиях] и менее влиятельную должность в Национальных институтах здравоохранения (NIH - прим. ТАСС) США. Я полагаю, что этот перевод был осуществлен в связи с тем, что я настаивал на том, чтобы правительство инвестировало миллиарды долларов, которые были выделены Конгрессом США для борьбы с пандемией COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), в безопасные и проверенные с научной точки зрения средства, а не в лекарства, вакцины и прочие технологии, преимущества которых [не были доказаны] наукой. Я говорю об этом, потому что во главе борьбы с этим смертоносным вирусом должна стоять наука, а не политика или непотизм", - говорится в заявлении Брайта, распространенном телекомпанией CNN.

По словам специалиста, он, помимо прочего, выступал против "финансирования потенциально опасных препаратов, продвигаемых теми, у кого есть политические связи". "В частности, вопреки неверным указаниям я ограничил широкое использование хлорохина и гидроксихлорохина, которые продвигаются администрацией как панацея, но их [эффективность в борьбе с коронавирусом] явно не подкреплена с научной точки зрения", - утверждает Брайт.

Экс-глава BARDA отметил, что намерен обратиться к генеральному инспектору Минздрава с просьбой расследовать то, как "администрация политизировала работу" управления, а также оказывала давление на него и других экспертов, "чтобы финансировать компании с политическими связями".

На состоявшемся в пятницу в Белом доме брифинге президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать ситуацию с увольнением Брайта. "Я никогда о нем не слышал. <...> Если этот человек говорит, что его выставили с его работы, возможно, это так, возможно, нет. <...> Я не знаю, кто он", - ответил на это глава вашингтонской администрации.

В свою очередь, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на том же брифинге рассказал, что, насколько ему известно, в NIH Брайт займется разработкой методов диагностики.

Гидроксихлорохин как лекарство от коронавируса

Ранее Трамп активно высказывался в поддержку противомалярийного препарата гидроксихлорохин. В начале апреля он сообщил, что США запасли более 29 млн доз гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом. При этом противники президента обвиняли его в попытках "протолкнуть" средство, эффективность и безопасность которого при лечении коронавируса пока не доказаны.

Во вторник агентство Associated Press сообщило, что результаты применения гидроксихлорохина для лечения заразившихся коронавирусом демонстрируют его неэффективность. К такому заключению пришла группа американских исследователей, которые ознакомились с историей болезни 368 инфицированных. Агентство отметило, что эти выводы к настоящему моменту не были изучены независимыми экспертами и не были опубликованы в медицинских изданиях. По словам исследователей, результаты их работы демонстрируют необходимость проведения клинических испытаний, а также тщательного изучения их результатов независимыми экспертами перед тем, как препарат будет одобрен для лечения инфицированных пациентов.