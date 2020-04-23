В Хабаровском крае 720 млн рублей направят на борьбу с COVID-19 и выплаты медикам

ХАБАРОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная субсидия в размере более 720 млн рублей в Хабаровском крае будет направлена на закупку средств индивидуальной защиты, оборудование для инфекционных коек и выплаты для медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

Регионы РФ получают средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции из федерального бюджета. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Субсидия для Хабаровского края составит 721,4 млн рублей. Из них 526,4 млн рублей предназначены на покупку средств индивидуальной защиты и обеспечение инфекционными койками, еще 195 млн рублей пойдут на стимулирующие выплаты медикам", - говорится в распространенном релизе.

В апреле правительство Хабаровского края сообщало, что регион развернул 658 коек для больных с диагнозом коронавирус. Такое количество предусмотрено федеральными нормативами на случай инфекционных вспышек. Регион ранее также сообщал о недостатке аппаратов искусственной вентиляции легких.

"За счет средств резервного фонда в регион направят 42 аппарата искусственной вентиляции легких, помимо этого ожидается поставка 16 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении краевого правительства.

По данным за прошлые сутки, в Хабаровском крае зарегистрированы 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 18 человек выздоровели, пять пациентов умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.