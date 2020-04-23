В Иванове запустят первое в России производство лицевых протекторов для пациентов на ИВЛ

ТАСС, 23 апреля. Ивановская композитная мануфактура первой в России начнет выпускать лицевые протекторы для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По заказу Минпромторга РФ в ближайшие два месяца будет произведено 20 тыс. подобных медицинских изделий, сообщил ТАСС инвестор проекта, председатель совета директоров ГК "Русские инвестиции" Кирилл Игнатьев.

"Разработанные нашим конструкторским бюро лицевые протекторы необходимы для того, чтобы правильно зафиксировать голову пациента при подключении к аппарату ИВЛ в положении лежа на животе. Кроме того, благодаря такой "подушке" можно избежать пролежней или некроза мягких тканей лица, которые возникают при длительном нахождении человека в одном положении. До сих пор такого рода протекторы в России никогда не выпускались, есть американские модели, которые дороже нашего в два раза и даже более", - сообщил собеседник агентства.

Российская разработка создана полностью из отечественного сырья и уже прошла ряд испытаний в больницах Москвы. Со следующей недели на Ивановской композитной мануфактуре планируют начать серийный выпуск этих изделий. "Мы координируем наши действия с Минпромторгом, ведомство являются нашим заказчиком. Таким образом, в ближайшие два с половиной месяца мы должны выпустить 20 тыс. протекторов, которые в последующем будут поставляться в российские больницы в комплекте с аппаратами ИВЛ", - пояснил Игнатьев.

По его словам, в настоящий момент мануфактура намерена "закрыть" спрос на протекторы для российских медучреждений, а в последующем выйти с этой продукцией на зарубежные рынки.

Ивановская композитная мануфактура (входит в ГК "Русские инвестиции") была открыта весной прошлого года. Предприятие полностью цифровизировано. На мануфактуре производят офисную мебель из карбона, элементы конструкции сверхлегких велосипедов, чемоданы, в планах - выпуск скейтбордов и лонгбордов под собственным брендом и многое другого. Часть продукции поставляется на внутренний рынок, часть отправляется за рубеж.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.