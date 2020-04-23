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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В генконсульстве РФ сообщили, что за два дня более 240 россиян вернули из Турции домой

Местные власти оказали помощь в решении логистических вопросов, отметили дипломаты

ТАСС, 23 апреля. По меньшей мере 242 российских гражданина прибыли на территорию России с помощью специальных рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Turkrish Airlines 21 и 22 апреля. Об этом генконсульство РФ в Стамбуле сообщило в среду на своей странице в Facebook.

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"Рейсы организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации. Российскими загранучреждениями в Турции было оказано содействие в оперативном информировании граждан, транспортировке, доступе в аэропорты и регистрации на рейсы", - говорится в заявлении.

В генконсульстве поблагодарили турецкие власти за помощь в решении логистических вопросов в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.

Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в среду сообщил, что число инфицированных новым коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3 тыс. и достигло 98 тыс., умерли 117 человек. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Теги
ТурцияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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