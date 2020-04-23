Хабаровский край и Еврейская АО не планируют вводить систему цифровых пропусков

ХАБАРОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и Еврейской автономной области не планируют введение системы цифровых пропусков в качестве меры по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в правительствах регионов.

Ранее Минкомсвязи сообщило, что в 21 субъекте РФ будет внедрена федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам.

"Нет, [заявка в Минкомсвязи не подавалась]. Вводить сегодня в Хабаровском крае электронные пропуска - преждевременная мера", - сказал представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

В управлении по внутренней политике правительства Еврейской автономной области ТАСС сообщили, что система цифровых пропусков в регионе вводиться не будет. "Этого не планируется", - сказал представитель управления.

По данным за прошлые сутки, в Хабаровском крае зарегистрированы 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 18 человек выздоровели, пять пациентов умерли. В ЕАО зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. В обоих регионах введен режим самоизоляции, в ЕАО на карантин закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район области, несколько подъездов в Биробиджане, два учреждения ФСИН, где произошла вспышка инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.