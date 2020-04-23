Коронавирус подтвердился у 17 человек в закрытом на карантин наркодиспансере в Чите

ТАСС, 23 апреля. Заражение коронавирусом подтвердилось у 17 человек, находящихся в наркодиспансере в Чите, закрытом после выявления COVID-19 у одного из пациентов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Минздрава.

На прошлой неделе в медучреждении был выявлен случай заражения пациента. После этого, 17 апреля, наркодиспансер был закрыт на карантин.

"Обследованы 364 человека - пациенты и персонал. У 17 поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие госпитализированы в моностационар первой городской больницы", - сообщили в пресс-службе.

Остальные люди, находившиеся в последнее время в наркодиспансере, останутся на карантине на две недели. Во всех корпусах и помещениях медицинской организации проведена санитарная обработка.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаев, среди них десять детей. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах.