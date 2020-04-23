Рыбакам Сахалина и Курил установили минимальную заработную плату

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Работникам рыбопромышленной отрасли Сахалина и Курильских островов установили минимальный уровень заработной платы, который ранее не регулировался, а каждое предприятие определяло свои показатели. Согласно отраслевому соглашению, минимальная зарплата составит 31,5 тыс. рублей для жителей южных районов региона и 42 тыс. рублей - для работников предприятий Курил, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

"Для сахалинских и курильских рыбаков повысили минимальную заработную плату. Трехстороннее отраслевое соглашение закрепляет повышенные гарантии по оплате труда работников островного рыбохозяйственного комплекса на 2020-2022 годы. Документ сегодня подписали руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко, председатель областной организации профсоюза работников рыбного хозяйства Леонид Чура и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов", - сообщается на сайте регионального правительства.

Рыбная отрасль для Сахалинской области является одной из ведущих, ежегодно она обеспечивает занятость около 10 тыс. человек. Отраслевое соглашение направлено на регулирование экономических отношений на предприятиях рыбного хозяйства, повышение эффективности работы, а также на защиту законных интересов работников отрасли. Отраслевое соглашение предусматривает, что без учета региональных доплат минимальная выплата составит 15 тыс. рублей, с учетом надбавок - от 31,5 тыс. до 42 тыс. рублей, уточнили ТАСС в правительстве региона.

Соглашение учитывает специфику деятельности разных категорий работников рыбохозяйственного комплекса. Документ охватывает различные вопросы трудовых взаимоотношений: рабочее время и отдых, оплата и нормирование труда, социальные льготы, трудовые гарантии и компенсации, профессиональная подготовка, охрана труда и здоровья.

Размер минимальной зарплаты на Сахалине и Курилах сегодня более чем в два раза превышает "федеральный минимум". Подписание отраслевых соглашений - это следующий этап, призванный повысить благосостояние жителей островного региона. Такие документы уже появились в сфере строительства и промышленности стройматериалов, дорожного хозяйства, готовится соглашение для работников сельского хозяйства.