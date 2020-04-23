Вьетнам ослабляет карантинные меры

ХАНОЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Вьетнама на фоне успешных результатов в борьбе с распространением коронавируса приняли решение с 00:00 23 апреля ослабить действующий в стране режим социальной изоляции, который предписывал гражданам не покидать свои дома без крайней необходимости. В стране за минувшую неделю не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения республики в распространенном в четверг информационном бюллетене.

"По состоянию на 6 часов утра (02:00 мск) 23 апреля общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией во Вьетнаме сохранилось на прежнем уровне - 268. Таким образом впервые с начала пандемии за целую неделю в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом", - говорится в коммюнике минздрава.

В соответствии с решением властей, местным авиакомпаниям разрешено с 23 апреля возобновить полеты по большинству маршрутов внутри Вьетнама. В период по 30 апреля будут постепенно сняты ограничения на работу муниципального транспорта, а также на деятельность предприятий торговли и сферы услуг.

Согласно докладу национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, на текущий момент во Вьетнаме 223 человека из 268 заразившихся коронавирусной инфекцией полностью вылечились, 45 заболевших продолжают оставаться в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.