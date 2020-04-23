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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Минкомсвязь: вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву запланирован на 24 апреля

Отмечается, что перелет будет возможен только для россиян, проживающих в Москве и Московской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вылет вывозного рейса из Франкфурта-на-Майне в Москву предварительно запланирован на пятницу, 24 апреля. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

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"Вылет рейса № AFL2657 Франкфурт-на-Майне - Москва запланирован на 24 апреля 2020 года в 18:50 (местное время)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный перелет будет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и Московской области.

В среду Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа до 27 апреля. Для вылета в Россию из-за рубежа необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги". По этим заявлениям рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИД) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ. 

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ГерманияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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