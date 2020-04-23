Минкомсвязь: вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву запланирован на 24 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вылет вывозного рейса из Франкфурта-на-Майне в Москву предварительно запланирован на пятницу, 24 апреля. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

"Вылет рейса № AFL2657 Франкфурт-на-Майне - Москва запланирован на 24 апреля 2020 года в 18:50 (местное время)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный перелет будет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и Московской области.

В среду Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа до 27 апреля. Для вылета в Россию из-за рубежа необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги". По этим заявлениям рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИД) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ.