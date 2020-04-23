Генконсул РФ: власти КНР проработают вопрос пребывания иностранцев с просроченными визами

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские власти в условиях пандемии и в связи со сложностями в международном пассажирском сообщении рассматривают вопрос о возможном продлении легального пребывания иностранцев в стране после завершения срока действия визы и двух месяцев после ее автоматического продления. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг генеральный консул РФ в Гуанчжоу Виктор Пашков.

"Последнее время мы активно общаемся с местными властями, поскольку существуют некоторые сложности пребывания иностранцев в провинции Гуандун. Мы направили китайской стороне ноту, с которой она уже ознакомилась", - рассказал дипломат.

По его словам, из-за жесткого эпидемиологического контроля, закрытия наземных коридоров для пересечения границы и фактического отсутствия авиарейсов в РФ для многих россиян стала актуальной проблема увеличения существующего 60-дневного срока по автоматическому продлению завершившейся визы. "По этому поводу вице-губернатор Чжан Синь пообещал, что свяжется с компетентными органами, признав, что на этот вопрос необходимо получить ответ", - подчеркнул Пашков.

"Мы также попросили китайскую сторону направить нам письменную ноту, в которой бы указывались нормы, озвученные на одной из пресс-конференций в Пекине, но так и не поступившие в задокументированном виде в наше распоряжение. Этот документ российские граждане могли бы предъявить при пересечении границы в случае возникновения вопросов на таможне", - пояснил генконсул.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ограничениями, введенными для более эффективной борьбы с коронавирусом, в отношении иностранных граждан, находящихся на территории КНР и не имеющих возможности по истечении срока визы покинуть территорию страны, распространяется режим продления периода законного пребывания в Китае на 60 суток. Если иностранец не нарушал закон, норма действует автоматически.