Британские университеты могут потерять более $3 млрд из-за эпидемии коронавируса

ТАСС, 23 апреля. Пандемия коронавируса и последующая рецессия приведет к образованию дыры в бюджете университетов Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (более $3 млрд) в следующем году. Ожидается, что число британских студентов сократится на 111 тыс., а иностранных первокурсников - на 121 тыс. Такой прогноз содержится в докладе Профсоюза университетов и колледжей Великобритании, опубликованном в среду на его сайте.

"Из-за существенно высокой платы за обучение, взимаемой со студентов из стран, не входящих в ЕС, наибольшие потери - более 1,5 млрд фунтов стерлингов - будут связаны именно с ними. [Потеря] приблизительно 612 млн фунтов стерлингов станет следствием сокращения числа британских студентов, а 350 млн - студентов из ЕС", - говорится в документе.

В докладе также указывается, что без поддержки правительства порядка 30 тыс. рабочих мест в университетах находятся под угрозой, при этом потенциальный общий экономический ущерб стране из-за сокращения экономической активности университетов в связи с потерями в прибыли оценивается более чем в 6 млрд фунтов стерлингов. "Этот тревожный отчет показывает, что сотрудники университетов и студенты... отчаянно нуждаются во вмешательстве правительства", - подчеркнул генеральный секретарь профсоюза Джо Грэйди.