Эксперт: замены на судах по всему миру ждут около 10 тыс. моряков с Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. дальневосточных моряков на различных судах по всему миру ждут замены, чтобы списаться с судна и вернуться домой после рейса, но не могут этого сделать, так как из-за угрозы распространения коронавируса передвижение между странами и регионами ограничено. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Около 10 тыс. дальневосточных моряков по всему миру ждут смены. Сейчас авиакомпании ограничили международные перевозки из-за коронавируса, и Москва прекратила авиарейсы, и нет возможности произвести смену экипажа. Эти моряки продолжают работать на своих судах, просто сроки их индивидуальных контрактов закончились", - сказал он, уточнив, что моряки продолжают получать зарплату и снабжение, но вернуться домой пока не могут. Всего таких моряков по всему миру, по словам Суханова, около 100 тыс.

Он добавил, что суда с такими экипажами, у иностранных и российских членов которых истекли сроки контрактов, есть и в дальневосточных портах, в том числе во Владивостоке и Находке. В частности, в Находке сейчас около 30 таких судов.

Система мирового судоходства под угрозой

Суханов рассказал, что Международная федерация транспортных рабочих, в которую входит Российский профсоюз моряков, и международная Палата судоходства обратились с письмом в адрес правительств Большой двадцатки (G20), где сообщили о том, что существует большая угроза безопасности мировому судоходству в связи с невозможностью вовремя заменить членов экипажей судов, которые отработали положенный срок и нуждаются в замене. Вместе с тем, как уточнил Суханов, 90% мировой торговли осуществляется морским флотом.

"Это грозит тем, что система мирового судоходства может быть нарушена в связи с нервными срывами людей, катастрофами. Если будет нарушена деятельность морского транспорта, это может отразиться на всем: морским флотом перевозятся продукты, доставляется снабжение", - отметил собеседник.

Угрозу он связывает с накапливающейся у моряков усталостью - физической и психологической. Они долгое время находятся вдали от дома, близких и от берега, и вынуждены работать сверх подписанных контрактов. Это грозит нервными срывами, ошибками в управлении судна, конфликтами.

"Каждый день мы получаем письма, в которых моряки просят принять срочные меры для того, чтобы провести смену экипажа. И мы боимся, что могут произойти какие-то коллапсы. Например, недавно филиппинские моряки одного из судов убили капитана, гражданина Бирмы. Произошел конфликт, в результате которого капитан был убит", - рассказал Суханов.

Создать базовые порты

По его словам, Международная федерация транспортных рабочих и международная Палата судоходства в письме к главам государств G20 предложили создать базовые порты, через которые могла бы проводиться замена экипажей.

"Они говорят о том, что нужно принять экстренные меры, договориться, создать пять-шесть базовых портов по всему миру, например, в Сингапуре, Дубаи, Гонконге, Токио, где бы скапливались моряки, а суда заходили для замены экипажа. В этом случае самолеты будут летать из таких стран только с моряками на борту", - пояснил председатель ДВО РПСМ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.