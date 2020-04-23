{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: замены на судах по всему миру ждут около 10 тыс. моряков с Дальнего Востока

Как сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, моряки продолжают получать зарплату и снабжение, но пока не могут вернуться домой

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. дальневосточных моряков на различных судах по всему миру ждут замены, чтобы списаться с судна и вернуться домой после рейса, но не могут этого сделать, так как из-за угрозы распространения коронавируса передвижение между странами и регионами ограничено. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Около 10 тыс. дальневосточных моряков по всему миру ждут смены. Сейчас авиакомпании ограничили международные перевозки из-за коронавируса, и Москва прекратила авиарейсы, и нет возможности произвести смену экипажа. Эти моряки продолжают работать на своих судах, просто сроки их индивидуальных контрактов закончились", - сказал он, уточнив, что моряки продолжают получать зарплату и снабжение, но вернуться домой пока не могут. Всего таких моряков по всему миру, по словам Суханова, около 100 тыс.

Он добавил, что суда с такими экипажами, у иностранных и российских членов которых истекли сроки контрактов, есть и в дальневосточных портах, в том числе во Владивостоке и Находке. В частности, в Находке сейчас около 30 таких судов.

Система мирового судоходства под угрозой

Суханов рассказал, что Международная федерация транспортных рабочих, в которую входит Российский профсоюз моряков, и международная Палата судоходства обратились с письмом в адрес правительств Большой двадцатки (G20), где сообщили о том, что существует большая угроза безопасности мировому судоходству в связи с невозможностью вовремя заменить членов экипажей судов, которые отработали положенный срок и нуждаются в замене. Вместе с тем, как уточнил Суханов, 90% мировой торговли осуществляется морским флотом.

"Это грозит тем, что система мирового судоходства может быть нарушена в связи с нервными срывами людей, катастрофами. Если будет нарушена деятельность морского транспорта, это может отразиться на всем: морским флотом перевозятся продукты, доставляется снабжение", - отметил собеседник.

Угрозу он связывает с накапливающейся у моряков усталостью - физической и психологической. Они долгое время находятся вдали от дома, близких и от берега, и вынуждены работать сверх подписанных контрактов. Это грозит нервными срывами, ошибками в управлении судна, конфликтами.

"Каждый день мы получаем письма, в которых моряки просят принять срочные меры для того, чтобы провести смену экипажа. И мы боимся, что могут произойти какие-то коллапсы. Например, недавно филиппинские моряки одного из судов убили капитана, гражданина Бирмы. Произошел конфликт, в результате которого капитан был убит", - рассказал Суханов.

Создать базовые порты

По его словам, Международная федерация транспортных рабочих и международная Палата судоходства в письме к главам государств G20 предложили создать базовые порты, через которые могла бы проводиться замена экипажей.

"Они говорят о том, что нужно принять экстренные меры, договориться, создать пять-шесть базовых портов по всему миру, например, в Сингапуре, Дубаи, Гонконге, Токио, где бы скапливались моряки, а суда заходили для замены экипажа. В этом случае самолеты будут летать из таких стран только с моряками на борту", - пояснил председатель ДВО РПСМ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 тыс. человек
В Роспотребнадзоре также сообщили, что провели более 2,4 млн тестов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС