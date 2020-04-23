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Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП

Как сообщила зампред комитета СФ Ирина Рукавишникова, этот вопрос согласился проработать Минюст РФ
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ согласилось проработать вопрос о включении в новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафов за правонарушения в сфере благоустройства городских территорий, в частности за брошенный во дворе старый автомобиль, парковку на газоне и несвоевременную уборку снега и наледи. Об этом ТАСС сообщила в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

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"На совещании с министерством юстиции, посвященном разработке нового КоАП, было решено вернуться к первоначальной концепции кодекса, где было сказано, что вопросы благоустройства должны найти отражение в кодексе, потому что сейчас они находятся исключительно в ведении муниципалитетов. На сегодняшний день именно муниципалитеты составляют правила благоустройства, а нарушения за эти правила каждый субъект устанавливает самостоятельно", - сказала Рукавишникова, которая входит в состав рабочей группы по разработке новой редакции кодекса.

Она пояснила, что если в Москве, например, сложилась хорошая практика в вопросах благоустройства территорий и наказаний за допущенные правонарушения в этой сфере, то для большинства российских регионов это по-прежнему очень болезненная тема.

"На уровне муниципалитетов есть правила благоустройства, где прописано, допустим, что необходимо очищать от наледи входы в здания, восстанавливать территорию после завершения земляных работ, нельзя на газонах и детских площадках ставить машины, запрещено портить зеленые насаждения, размещать строительные материалы и строительный мусор где вздумается и так далее. Но пресечь это правонарушение зачастую невозможно, потому что во многих субъектах нормы, касающиеся ответственности за неисполнение этих правил, не работают. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: есть правила, но нет возможности их применения на практике", - подчеркнула сенатор.

Рукавишникова рассказала, что перед законодателями сейчас стоит задача прописать нормы таким образом, чтобы сохранить полномочия субъектов и муниципалитетов, но при этом наиболее значимые правонарушения в этой сфере нашли отражение в новом кодексе для всей страны в целом. "Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем", - сказала парламентарий, добавив, что в кодекс предлагается включить восемь статей.

Возможные изменения

В частности, в новый КоАП предлагается включить статью, предусматривающую наказание за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также на детских и спортивных площадках. Максимальное наказание для граждан за эти нарушения может составить до 5 тыс. рублей, а для юрлиц - до 35 тыс. рублей.

Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.

Законодатели предлагают ввести наказание за подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега, которые препятствуют движению пешеходов и машин. За такое правонарушение может быть установлено наказание для граждан в виде максимального штрафа до 2,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 5 тыс. рублей и для юрлиц - до 50 тыс. рублей.

Также предлагается предусмотреть в новом КоАП статью за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, самовольную вырубку деревьев и невырубку усохших или поврежденных деревьев, представляющих угрозу безопасности граждан. За эти составы правонарушений может грозить максимальное наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. рублей для граждан, до 5 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей - для юридических лиц.

Кроме того, предлагается ввести в КоАП статьи, предусматривающие ответственность за складирование и хранение в непредусмотренных для этого местах строительных материалов, изделий и конструкций, за нарушение правил проведения земляных работ, за ненадлежащее состояние и содержание территорий и самовольную установку рекламных конструкций, металлических гаражей и других сооружений.

Вместе с тем, как подчеркнула Рукавишникова, все санкции прописаны в контексте общих правил соразмерности наказаний административного кодекса и еще будут прорабатываться в рамках деятельности группы по составлению новой редакции КоАП РФ.

Теги
РоссияРукавишникова, Ирина Валерьевна
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