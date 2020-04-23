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Bloomberg: израильские ученые разрабатывают аппарат ИВЛ стоимостью ниже $500

Агентство сообщает, что интерес к разработке проявили около 300 компаний

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), стоимость которого не будет превышать 500 долларов, разрабатывают израильские специалисты. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

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По его данным, в минувшее воскресенье группа экспертов под руководством инженера ВВС Израиля Давида Алькахера опубликовала в открытом доступе на сайте GitHub чертежи аппарата ИВЛ под названием AmboVent. По словам разработчиков, его можно собрать с применением деталей и механизмов, которые продаются в открытом доступе, например, машинки, приводящей в действие автомобильные дворники. Создатели обещают, что финальная стоимость одного подобного аппарата не будет превышать $500, что, по данным Bloomberg, в десятки раз дешевле профессиональных моделей, выпускаемых крупными компаниями, например Royal Philips.

Принцип работы аппарата заключается в том, что устройство сжимает и разжимает мешок Амбу, который используется при оказании срочной медицинской помощи для ручной вентиляции легких. При этом сами разработчики отмечают, что данный аппарат не сможет полностью заменить существующие полноценные и более дорогие аналоги, однако его можно применять для оказания первой помощи профессионалами в условиях нехватки оборудования из-за пандемии нового коронавируса.

Bloomberg отмечает, что к настоящему моменту аппарат прошел лишь одно испытание на свинье. Разработчики трудятся над созданием 20 прототипов устройства, которые впоследствии будут направлены заинтересованным производителям в разных странах для того, чтобы они постарались получить разрешение на их выпуск и применение у местных властей. По информации агентства, интерес к новинке проявили около 300 компаний по всему миру.

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ИзраильПандемия коронавируса нового типа
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