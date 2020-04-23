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Пандемия коронавируса нового типа

США намерены продолжать сотрудничество с АСЕАН в борьбе с коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео также поблагодарил страны АСЕАН за их "помощь в содействии непрерывному потоку жизненно важных медицинских принадлежностей" в страну

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Вашингтон намерен продолжать сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Мы обязуемся продолжать наше сотрудничество с АСЕАН, чтобы побороть эту пандемию и вернуться к делу совместного строительства светлого будущего для региона", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи госсекретаря с главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, проходившей в формате видеоконференции.

Кроме того, Помпео поблагодарил страны АСЕАН "за их ценную помощь в содействии непрерывному потоку жизненно важных медицинских принадлежностей в США, а также за поддержку в [организации] рейсов для репатриации" граждан США. "Соединенные Штаты продолжают оказывать государствам АСЕАН щедрую поддержку, чтобы помогать им в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - добавил он.

Госсекретарь отметил, что во время встречи он объявил о новой инициативе в области здравоохранения, направленной на укрепление безопасности в этой сфере посредством исследований и подготовки следующего поколения специалистов в странах АСЕАН.

Помпео подчеркнул, что США намерены использовать "все доступные инструменты для минимизации экономического и социального ущерба от пандемии и восстановления глобального роста". При этом он вновь призвал Китай закрыть рынки, на которых торгуют мясом диких животных. "Учитывая тесную связь между незаконной продажей диких животных на рынках и заболеваниями, передаваемыми от животных к человеку, США призвали Китай навсегда закрыть рынки, где ведется торговля мясом диких животных. <...> Я призываю правительства всех стран АСЕАН сделать то же самое", - сказал госсекретарь.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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