Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 тыс. человек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Около 151 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России остается 151 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 2,4 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки - 149 тысяч.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.