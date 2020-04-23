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Компания фонда "Сколково" запустила цифровую биржу труда для студентов

Российские работодатели, среди которых "Газпром" и РЖД, уже готовы опробовать новый формат по подбору персонала

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Компания фонда "Сколково" разработала онлайн-платформу "Цифровая карьерная среда", которая помогает студентам находить работу, а работодателям - проводить ярмарки вакансий, сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Компания "Факультетус", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", представила онлайн-платформу "Цифровая карьерная среда". Она помогает студентам находить работу, а работодателям - перспективных молодых сотрудников. Для вузов сервис предоставляется бесплатно", - говорится в сообщении.

На платформе представители вуза создают профиль своего учебного заведения, в нем студенты размещают свои резюме. В день ярмарки нанимателям открывается доступ к студенческой базе с фильтрами - поиск по факультету, направлению и прочим критериям. При этом студенты видят вакансии не только в день ярмарки, но и опубликованные ранее, и могут отправлять работодателю свои отклики. Крупнейшие российские работодатели, среди которых "Газпром" и РЖД, уже готовы опробовать новый формат по подбору персонала.

По словам проектного менеджера кластера информационных технологий фонда "Сколково" Дмитрия Старикова, "Цифровая карьерная среда" позволяет перевести процесс профессиональной самоидентификации студента в онлайн. Особенно это важно для студентов технических специальностей, которые в большинстве своем предпочитают онлайн форматы активностей по трудоустройству и развитию карьеры.

"Приятно отметить, что вузы и работодатели проявляют высокий интерес к решению: уже более 30 ведущих университетов используют его в пилотном режиме для перевода карьерных мероприятий по трудоустройству и организации практики студентов в онлайн. В этом году интерес к решению в связи с эпидемиологической ситуацией возрастет, ведь вузам и работодателям придется быстро адаптироваться под новую реальность", - цитирует Старикова пресс-служба.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 10 апреля заявил, что студенты находятся в особенно уязвимом сообществе, особенно те из них, которые имели какой-то дополнительный заработок, были задействованы на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ранее студенты, подрабатывавшие в закрывшихся кафе и магазинах, могли потратить вырученные средства, например, на оплату учебы, отмечал министр.

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