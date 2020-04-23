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Пандемия коронавируса нового типа

ГП потребовала блокировать новые фейки о коронавирусе с экстремистским содержанием

Ведомство выявило несколько видеороликов, в которых информация не соответствует действительности

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать новые выявленные фейки о ситуации с коронавирусом, в том числе носящие экстремистский характер.

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Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на портале YouTube выявлен видеоролик под названием "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие" с утверждением, что новая коронавирусная инфекция якобы является "болезнью Фейгельсона-Якобсона, существование которой скрывается", и ею "могут быть инфицированы исключительно лица определенных национальностей". Этот же ролик появился и "ВКонтакте". Кроме того, на YouTube также выявлен видеоролик с утверждениями о том, что "под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производятся массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации". Материалы направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

На странице одного из сообществ "ВКонтакте" к новости о том, что нарушившим карантин жителям Пензы будут выписаны штрафы, пользователем размещен комментарий, призывающий к физическому уничтожению нарушителей. По оценке эксперта ЭКЦ МВД России по Пензенской области, такое высказывание является призывом к экстремистской деятельности.

Кроме того, "ВКонтакте" обнаружен видеоролик, где мужчина, переодетый в форму работника службы скорой помощи, сообщает о том, что "сотрудники Новгородской областной инфекционной больницы отказали в приеме пациенту с симптомами, характерными для больных коронавирусной инфекцией, поскольку в учреждении отсутствовала возможность подачи кислорода". По словам мужчины, пациент был направлен в медучреждение, не специализирующееся на лечении таких больных. "Установлено, что информация не соответствует действительности. В указанной больнице имеются необходимые для лечения кислородные концентраторы, работающие автономно. Один из пациентов, доставленный на машине скорой помощи, был направлен в другое медицинское учреждение, поскольку у него не подтвердилась коронавирусная инфекция", - отметили в Генпрокуратуре.

Проведенные прокуратурами Москвы, Пензенской и Новгородской областей проверки подтвердили недостоверность приведенных фактов, в связи с чем Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование принять меры по ограничению доступа к этим публикациям.

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