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Пандемия коронавируса нового типа

В Эжвинском районе Сыктывкара сняли карантинный режим

Ранее в нем находился очаг распространения коронавирусной инфекции

СЫКТЫВКАР, 23 апреля. /ТАСС/. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Сыктывкара приняла решение снять карантинный режим в Эжвинском районе города, откуда в марте распространилась коронавирусная инфекция в Республике Коми. Очаг инфекции купирован, теперь в Эжве действует режим повышенной готовности, как и во всем регионе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сыктывкара.

"Сегодня, 23 апреля, снят карантинный режим в Эжвинском районе Сыктывкара. К такому заключению пришли члены сыктывкарской санитарно-противоэпидемической комиссии, выслушав информацию Роспотребнадзора по Коми о купировании ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в больнице, а также главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Республики Коми Н. А. Овчинниковой о ситуации по COVID-19 и принимаемых мерах по недопущению распространения этой инфекции", - говорится в сообщении.

С 23 апреля в связи со снятием карантина в Эжве местные дошкольные учреждения перешли на общий усиленный режим повышенной готовности, введенный 15 марта по всей республике. На территории муниципалитета остаются работать дежурные группы в детсадах № 53 в Сыктывкаре и № 110 в Эжве, которые посещают дети медиков. Также на комиссии было принято решение усилить работу по дезинфекции территорий общественных мест, подъездов.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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