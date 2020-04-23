{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В швейцарском зоопарке родились пять лесных котят

Дальнейшая судьба котят пока неизвестна

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лесной кот, объявленный в Швейцарии животным 2020 года, празднует пополнение в своем семействе. В зоопарке "Ла Гаренн" в кантоне Во родились пять котят. Хотя это событие произошло еще 27 марта, администрация сообщила о нем только сейчас, когда котята окрепли и стали показываться из укрытия, тщательно оберегаемого мамой-кошкой.

Как сообщил агентству Swiss Telegraphic Agency директор "Ла Гаренн" Мишель Готье-Клерк, мать котят "несколько раз переносила их с места на место". Директор также отметил, что посетители зоопарка пока не могут увидеть животных, так как из-за коронавируса он временно закрыт.

Популярный зоопарк "Ла Гаренн" приютил у себя многочисленных представителей диких видов, обитающих в Европе. С 2019 года там живет лесной кот и две кошки. Рождение котят - важное событие. Как пояснил Готье-Клерк, случаи гибели малышей происходят довольно часто. Однако пятеро родившихся в марте котят "держатся бодро". "Априори все идет хорошо", - сказал он.

Директор сообщил, что пока планов на дальнейшую судьбу котят нет. "Видимо, они оправятся в другой парк в Европе, - сказал он, добавив, что трудностей с этим не будет.

Лесной кот - очень скрытное животное. В ХХ веке было предпринято несколько попыток вернуть его в природную среду Швейцарии. В последние годы ситуация для него изменилась к лучшему - ареал расширился. Лесные массивы предоставляют дикому коту пространство для охоты и выведения потомства. Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота животным 2020 года, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны фауны в стране. Пушистый хищник будет "послом" диких лесов, символизируя эффективную защиту природы, заявила Pro Natura.

Теги
Швейцария
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС