В швейцарском зоопарке родились пять лесных котят

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лесной кот, объявленный в Швейцарии животным 2020 года, празднует пополнение в своем семействе. В зоопарке "Ла Гаренн" в кантоне Во родились пять котят. Хотя это событие произошло еще 27 марта, администрация сообщила о нем только сейчас, когда котята окрепли и стали показываться из укрытия, тщательно оберегаемого мамой-кошкой.

Как сообщил агентству Swiss Telegraphic Agency директор "Ла Гаренн" Мишель Готье-Клерк, мать котят "несколько раз переносила их с места на место". Директор также отметил, что посетители зоопарка пока не могут увидеть животных, так как из-за коронавируса он временно закрыт.

Популярный зоопарк "Ла Гаренн" приютил у себя многочисленных представителей диких видов, обитающих в Европе. С 2019 года там живет лесной кот и две кошки. Рождение котят - важное событие. Как пояснил Готье-Клерк, случаи гибели малышей происходят довольно часто. Однако пятеро родившихся в марте котят "держатся бодро". "Априори все идет хорошо", - сказал он.

Директор сообщил, что пока планов на дальнейшую судьбу котят нет. "Видимо, они оправятся в другой парк в Европе, - сказал он, добавив, что трудностей с этим не будет.

Лесной кот - очень скрытное животное. В ХХ веке было предпринято несколько попыток вернуть его в природную среду Швейцарии. В последние годы ситуация для него изменилась к лучшему - ареал расширился. Лесные массивы предоставляют дикому коту пространство для охоты и выведения потомства. Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота животным 2020 года, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны фауны в стране. Пушистый хищник будет "послом" диких лесов, символизируя эффективную защиту природы, заявила Pro Natura.