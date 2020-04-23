Госплатформу для цифрового обучения школьников интегрируют с "ВКонтакте"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "ВКонтакте" (входит в Mail.ru Group) станет партнером проекта Минпросвещения и Минкомсвязи по созданию платформы дистанционного обучения школьников в рамках программы "Цифровая образовательная среда", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "ВКонтакте".

"Минпросвещения и Минкомсвязи готовят к новому учебному году полноценную платформу для цифрового обучения. Она действительно будет интегрирована с сервисами "ВКонтакте", которые привычны и удобны для миллионов школьников и учителей. Среди таких инструментов - чаты, сообщества, мини-приложения", - сообщили в компании.

Как пояснял ранее министр просвещения Сергей Кравцов, к началу нового учебного года планируется разработать "новый отечественный продукт, где будут использованы только отечественные разработки и программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype".

Ранее Mail.ru Group сообщила, что поможет Минпросвещения и Минобрнауки с переводом школьников и студентов на дистанционное обучение. Компания собрала меры, которые позволят быстро перевести школьников на дистанционное обучение: бесплатные возможности социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", бесплатный доступ к онлайн-курсам в сервисах GeekBrains, Skillbox и школе программирования "Алгоритмика", а также запуск горячей линии в соцсетях для ответов на вопросы учителей и преподавателей.

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" предполагает создание в стране к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях. Для этого, согласно проекту, все школы, в том числе в селах и малых городах России, будут подключены к высокоскоростному интернету. В образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов РФ будут внедрены современные цифровые технологии. Кроме того, будет создана сеть центров цифрового образования, охватывающая в год не менее 136 тысяч детей. Общий бюджет проекта более 79,8 млрд рублей.