Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

"При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и других респираторных заболеваний он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкцию", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на спектр действия антисептика перед покупкой и отказаться только от антибактериальных средств, так в период распространения респираторных заболеваний они могут не помочь. Чтобы определить спектр, нужно ознакомиться с инструкцией, говорится в рекомендациях, опубликованных в четверг на сайте ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что в состав эффективного антисептика должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Из рекомендаций ведомства следует, что перед применением антисептика важно ознакомиться с инструкцией, так как потереть его между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции важно обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук.

"Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2 минут, чтобы убить все вирусы", - говорится в тексте.

Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств. Поступающие заявки рассматриваются в кратчайшие сроки, а все зарегистрированные средства проходят необходимый комплекс тестирований. На фоне пандемии коронавируса увеличилось число заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств. Их испытания включают в себя химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и опасности и позволяет оценить эффективности и безопасность средств. Всего с 2010 года зарегистрировано 4 131 дезинфицирующее средство, из которых 422 - кожные антисептики.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.