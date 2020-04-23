Хабаровский край развернет более тысячи коек для больных с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края развернут еще 420 дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета регионам средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Хабаровский край получил более 720 млн рублей, которые пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, оборудование для инфекционных коек и выплаты для медиков.

"В Хабаровском крае наращивают возможности для приема пациентов с диагнозом COVID-19. В регионе на базе стационаров готовятся дополнительно развернуть еще 420 коек для лечения заболевших. Сейчас в больницах подготовлено 658 мест, как этого требуют федеральные нормативы. Однако власти не хотят смешивать людей с тяжелыми и легкими формами заболевания, поэтому разумно отделить их на время лечения", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Сергея Фургала, которого цитирует пресс-служба, в крае создадут двухуровневую систему маршрутизации пациентов. Заболевшие с тяжелыми формами должны находиться в инфекционном госпитале, при этом люди с легкой клиникой также должны ложиться в стационар, но уже в другое место, где их будут наблюдать. "Отправлять таких людей домой нельзя, потому что никто не гарантирует, что не произойдет распространения инфекции", - приводят в сообщении слова губернатора.

По данным главы краевого Минздрава Александра Витько, в Хабаровске 192 дополнительных места можно развернуть на базе 11-й городской клинической больницы, еще 100 мест - во краевой клинической больнице №2. В Комсомольске-на-Амуре откроют 130 мест.

"У нас сейчас из 658 коек 458 обеспечены кислородом. В распоряжении врачей более 400 аппаратов искусственной вентиляции легких, но нам нужны еще 230, этот вопрос решаем. При пневмониях каждому пациенту делаем компьютерную томографию. Запасы медикаментов рассчитаны на два месяца. Проблемой наличия масок в аптеках занимаемся. Аптеки, в основном коммерческие, свои закупки делают самостоятельно. В нашу государственную сеть постоянно приходят партии, но они быстро раскупаются", - отмечает Витько. По информации Роспотребнадзора, каждые сутки в Хабаровском крае делают до тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. К этой работе привлечено пять лабораторий в краевой столице и одна в Комсомольске-на-Амуре.

Всего в регионе выявили 272 случая заражения COVID-19. Из них пять человек умерли, 21 - выздоровел. В более чем 60% случаев болезнь протекает бессимптомно. В регионе действует режим самоизоляции.