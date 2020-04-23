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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 181 пациент в Москве вылечился после коронавируса

Всего выздоровели 2 448 человек
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Еще 181 пациент за прошедшие сутки выздоровел в Москве после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших в столице за все время составило 2 448 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики", - сказала Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

В новость внесени изменения (10:36 мск) - добавлены подробности по тексту. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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