Москалькова попросила Голикову помочь вернуть россиян из Танзании

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры для возвращения на родину туристов из РФ, находящихся в Танзании. Соответствующее письмо предоставили в четверг ТАСС в пресс-службе Москальковой.

Отмечается, что уполномоченным в Ивановской и Ярославской областях поступили обращения о возвращении группы туристов в составе до 150 человек из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы, которые в марте вылетели на отдых в африканскую страну. Авиабилеты на возврат в Россию были датированы концом марта, но в связи с введенными ограничительными мерами российские граждане, включая больных диабетом, малолетних детей, не могут вернуться обратно.

"Учитывая чрезвычайный характер сложившейся ситуации и реальную угрозу жизни и здоровью наших граждан, прошу вас уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить предпринять необходимые меры для их возвращения на родину", - говорится в письме.

Указывается, что обращения туристов к туроператорам, в консульство России в Танзании, другие ведомства и учреждения "результата не дали". "У туристов закончились продукты питания, лекарства, нет денежных средств", - пишет Москалькова.

По информации пресс-службы уполномоченного, по результатам рассмотрения обращения были даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

В среду Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа. Для вылета в Россию необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги". По этим заявлениям рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИД) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ. Прорабатывается вопрос организации 27 апреля вывозного рейса из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов.