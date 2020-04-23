{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Москалькова попросила Голикову помочь вернуть россиян из Танзании

В Танзании находятся около 150 человек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры для возвращения на родину туристов из РФ, находящихся в Танзании. Соответствующее письмо предоставили в четверг ТАСС в пресс-службе Москальковой.

Отмечается, что уполномоченным в Ивановской и Ярославской областях поступили обращения о возвращении группы туристов в составе до 150 человек из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Костромы, которые в марте вылетели на отдых в африканскую страну. Авиабилеты на возврат в Россию были датированы концом марта, но в связи с введенными ограничительными мерами российские граждане, включая больных диабетом, малолетних детей, не могут вернуться обратно.

"Учитывая чрезвычайный характер сложившейся ситуации и реальную угрозу жизни и здоровью наших граждан, прошу вас уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить предпринять необходимые меры для их возвращения на родину", - говорится в письме.

Указывается, что обращения туристов к туроператорам, в консульство России в Танзании, другие ведомства и учреждения "результата не дали". "У туристов закончились продукты питания, лекарства, нет денежных средств", - пишет Москалькова.

По информации пресс-службы уполномоченного, по результатам рассмотрения обращения были даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

В среду Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа. Для вылета в Россию необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги". По этим заявлениям рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИД) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ. Прорабатывается вопрос организации 27 апреля вывозного рейса из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаТанзанияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС