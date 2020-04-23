Минпросвещения не будет заменять традиционное обучение полностью дистанционным

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дистанционное обучение в России не заменит традиционное, но его наработки будут использоваться для того, чтобы усовершенствовать систему. Об этом заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной запуску телевизионного образовательного проекта "Моя школа в online".

"Когда ситуация нормализуется, когда школы откроют свои двери, мы начнем учебный год. Мы, конечно, не заменим традиционную систему образования, традиционную школу дистанционным обучением. Но бесценный опыт, который мы сейчас приобретаем, мы, конечно, будем использовать для повышения качества нашего школьного образования", - сказал Кравцов.