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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: более четверти россиян изменили планы на майские праздники и летние каникулы

Среди наиболее частых причин, по которым пришлось изменить планы, респонденты назвали коронавирус, карантин, закрытие границ и запрет на выезд
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более четверти жителей России (26%) заявили об изменении своих планов на майские праздники и летний отдых, свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый четвертый россиянин сменил планы на майские каникулы и летний отдых - 26%. Месяцем ранее, 21 марта, об этом сообщали 17% наших соотечественников", - следует из данных опроса.

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Среди наиболее частых причин, по которым пришлось изменить планы, респонденты назвали коронавирус (50%, в марте эта цифра составляла 55%), карантин (34% против 6% в марте), закрытие границ и запрет на выезд (11% против 13% в прошлом месяце).

Согласно ВЦИОМ, 15% опрошенных огорчились из-за изменения планов, 11% - испытали разочарование, 10% рассказали об отрицательных эмоциях в целом. 10% опрошенных отнеслись к ситуации нейтрально, 9% сообщили, что не расстроились.

Более половины россиян (57%) собираются провести летний отдых и майские праздники дома. Эта цифра увеличилась почти на четверть по сравнению с прошлым годом (33% в 2019 году). Еще 35% собираются отдохнуть на даче (в 2019 году об этом заявляли 27% опрошенных). 11% опрошенных планируют поехать в другой город или село на территории России, 6% хотят провести отпуск на черноморском побережье Кавказа. За границу надеются съездить 5% россиян, сообщает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 апреля 2020 года среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 

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