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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4 774

Общее число заразившихся превысило 62 тыс.
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСC/. Число заразившихся нoвой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 4 774 и составляет 62 773 челoвека во всех регионах страны. На данный момент выздоровел 4 891 пациент, умерли 555 человек. Об этом в четверг сообщили в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В России нарастающим итогом зарегистрированы 62 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - отмечается в сообщении штаба. Как уточняется, у 2 282 (47,8%) выявленных за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов. 

По выздоровлению за прошедшие сутки выписали 471 человека, за весь период - 4 891. Умерли за сутки 42 пациента. 

В целом, рост числа зараженных замедлился до 8,2% по России и 6,1% по Москве.

Новые 1 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Москве, всего в столице на данный момент 33 940 заразившихся. Число инфицированных коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 688, до 7 278, а в Нижегородской области - на 73, до 1 002 случаев. Новые случаи также зафиксированы еще в 78 регионах, в том числе 191 случай в Санкт-Петербурге, 97 - в Мурманской области, 94 - в Ямало-Ненецком АО.

По выздоровлению выписан 471 в 49 регионах, в том числе 181 человек в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 20 - в Красноярском крае.

В Москве зафиксировано 27 летальных случаев, по три - в Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях. По одному человеку умерли в Брянской, Нижегородской, Тульской и Ярославской областях, Пермском крае и Республике Ингушетия.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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