Смоленские власти заявили о стабилизации ситуации в Вяземском доме престарелых

ТАСС, 23 апреля. Ситуация в Вяземском доме-интернате для престарелых в Смоленской области, где в начале апреля произошла вспышка коронавирусной инфекции, стабилизировалась, люди чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Смоленской области со ссылкой на и.о. директора учреждения Михаила Шипилова.

"Вначале ситуация была достаточно сложной: у многих проживающих наблюдалась повышенная температура, были и тяжелобольные, которых мы переводили в Вяземскую ЦРБ и областной инфекционный госпиталь, открытый на базе Клинической больницы № 1 в Смоленске. Сейчас ситуация стабилизировалась. На сегодняшний день все проживающие чувствуют себя удовлетворительно", - сказал он.

В доме-интернате находятся 169 человек. Их обеспечили четырехразовым горячим питанием. С постояльцами находятся 34 сотрудника, в том числе четыре врача и 16 волонтеров. С коронавирусной инфекцией госпитализировали 67 человек. Из них в Вяземскую центральную районную больницу - 23, в клиническую больницу № 1 Смоленска - 44 человека.

"В эти дни пожилые люди находятся в режиме изоляции. Настрой у жильцов позитивный, убедился в этом лично, условиями довольны", - написал в Instagram губернатор Смоленской области Алексей Островский.

О ситуации в Вязьме

На въезде в городской округ Вязьма, закрытый на карантин, установлены четыре поста. Глава региона поручит измерять температуру тела у всех проходящих контрольно-пропускные пункты, а не только у водителей транспортных средств, как это делалось ранее. В пунктах дежурят сотрудники регионального управления МВД и Росгвардии. По данным врио начальника УМВД России по Смоленской области Олега Шкаликова, с 12 апреля через КПП проехали около 7 тыс. автомобилей.

Глава Вяземского района Инна Демидова уточнила, что в социальные учреждения бесплатно поступили 4,5 тыс. масок, 1,5 тыс. перчаток. Медицинские маски появились и в 23 аптеках городского округа - за последнюю неделю более 30 тыс. единиц. В Вяземской центральной районной больнице для заразившихся коронавирусной инфекцией развернуты 34 койки, 19 из них имеют доступ к кислороду, медперсонал прошел необходимую подготовку. Замгубернатора Смоленской области Полина Хомайко подчеркнула, что в инфекционном отделении больницы есть шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 22 апреля, в Смоленской области зарегистрированы 244 заразившихся коронавирусом: наибольшее количество в Вяземском районе - 129 и Смоленске - 53, меньше всего в Дорогобужском и Темкинском - по одному человеку.