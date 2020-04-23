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Пандемия коронавируса нового типа

Число работников Роскосмоса, заразившихся коронавирусом, увеличилось до 71

Выздоровели шесть сотрудников госкорпорации

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено у работников ракетно-космической отрасли. Об этом написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

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"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:30 23 апреля 2020 года: всего заболевших - 71, выздоровевших - шесть, умерших - два", - написал Рогозин.

На прошлой неделе в Роскосмосе сообщили ТАСС о 42 случаях заболевания коронавирусом в ракетно-космической отрасли. Тогда же стало известно о первых случаях смерти работников 62 и 68 лет с подтвержденной новой инфекцией. В госкорпорации обещали оказать их семьям необходимую поддержку.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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