Поработать "Земским учителем" в Приамурье готовы специалисты из Калининграда и Крыма

ТАСС, 23 апреля. Учителя из Калининградской области, Крыма, Краснодарского края и других удаленных регионов подали заявки на вакансии по программе "Земский учитель" в Амурской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства Приамурья.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Проект запущен в России с 1 января 2020 года.

"В Приамурье начался второй этап реализации федеральной программы "Земский учитель". Напомним, в этом году в рамках проекта в амурские школы будут трудоустроены 47 педагогов, каждый из которых получит по 2 млн рублей. Работать в школах Амурской области пожелали учителя из таких отдаленных территорий, как Калининградская область, Республика Крым, Краснодарский край, Республика Коми, Республика Башкортостан", - сказали в пресс-службе.

Сейчас формируется рейтинг претендентов, лидеры которого должны будут заключить договор о трудоустройстве в срок до 20 августа. Всего на 47 вакансий от участников конкурса подано около тысячи заявок, но реальными претендентами власти считают 267 учителей, которые подкрепили свои заявления необходимыми пакетами документов. Самыми востребованными среди претендентов стали вакансии учителя физической культуры и учителя начальных классов.

"Большая часть конкурсантов - женщины в возрасте старше 40 лет, стаж работы которых составляет около 20 лет. Большинство учителей имеют первую или высшую квалификационную категорию, встречаются педагоги с ученой степенью "кандидат наук", что крайне важно, поскольку цель проекта "Земский учитель" - не просто закрыть остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования", - отметил представитель пресс-службы.

Проработать на одном месте учителя должны не менее пяти лет. Помимо денежных выплат им предоставят служебное жилье. Такую поддержку своим новым работникам готовы оказать в 70% населенных пунктов Амурской области.