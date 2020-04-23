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Сахалину выделили деньги на борьбу с коронавирусом

Регион получит из федерального бюджета более 272 млн рублей
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделило 272,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Сахалинской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Сахалинская область на борьбу с коронавирусом получит из федерального бюджета 272,5 млн рублей. Средства пойдут на стимулирующие выплаты медикам, закупку средств индивидуальной защиты и на обеспечение дополнительными койко-местами. Кроме этого федеральный бюджет выдаст деньги региону на закупку 14 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Задача региональных властей - правильно и четко составить заявки и осуществить закупки, если поставки не идут централизованно через федеральное министерство.

Из-за ситуации с коронавирусом на поддержку здравоохранения в российских регионах федеральный бюджет выделил более 50 млрд рублей, в том числе свыше 33 млрд на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусом.

По распоряжению правительства России Дальний Восток получит более 3,2 млрд рублей на дополнительное создание или перепрофилирование коечного фонда, а также на оснащение средствами индивидуальной защиты для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Еще 988 млн рублей выделено из резервного фонда российского правительства на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим жителям, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

В Сахалинской области сейчас зарегистрированы 20 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, 13 пациентов выздоровели, еще семь человек лечатся. Ежедневно в регионе проводят около двух тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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