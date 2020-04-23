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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Также возобновят работу хозяйственные и автомагазины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. Об этом сообщил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

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Согласно указу главы Крыма, в республике из-за пандемии ввели режим повышенной готовности, до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий. Документ ранее дополнили списком из 92 системообразующих компаний, которым разрешена работа в обычном режиме.

"Разрешено будет работать [с 1 мая] организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерские услуги, услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирке и химической чистке изделий. Осуществляющими торговлю строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, и принадлежностями санитарно-технического оборудованием и электро-кабельной продукцией. Иначе говоря, хозяйственные и магазины сантехники. Также осуществляющие кадастровую деятельность, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализов, торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, то есть, автозапчасти", - сказал Гоцанюк.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что это не исчерпывающий список. "Если в результате общения с предпринимателями мы увидим, что какая-то сфера деятельности нами не учтена, но она может работать без риска получить дополнительный очаг заражения, будем также гибко вносить эти предложения. Разбираем все в деталях", - сказал он.

Аксенов сообщил, что порядок уведомления о работе предприятия будет простым. "К уведомлению о начале работы будет приложен бланк Роспотребнадзора, на котором директор предприятия пишет, что обязуется требования эти выполнять, подпись, печать - все как положено", - сказал он.

В Крыму из-за пандемии под меднаблюдением находятся 962 человека, из которых дома - 803 человека, в стационарах - 61 человек, изолированы в обсерваторы - 98 человек. По данным Роспотребнадзора, в регионе выявлено 53 положительных теста на коронавирус. Из них на лечении 24 человек, выздоровели - 29.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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