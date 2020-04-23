В Самарской области многодетные семьи получат поддержку властей

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил региональные меры поддержки для отдельных групп населения, наиболее пострадавших в условиях пандемии из-за угрозы распространения коронавируса. Поддержку окажут одиноким мамам, многодетным семьям, безработным и бывшим заключенным, говорится в сообщении регионального правительства.

"Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным принят ряд решений по поддержке людей в этой непростой ситуации. Тех в первую очередь, кто потерял работу, и семей с детьми. Как я и обещал, мы внимательно проанализировали федеральные меры поддержки и определили для себя, какие категории граждан, семей в меньшей степени получают поддержку с федерального уровня, но крайне в ней нуждаются", - цитируют в сообщении губернатора.

Единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника будет предоставлена одиноким мамам и многодетным семьям. Аналогичную выплату получат граждане, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие минимальное пособие по безработице, а также безработные в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и впервые ищущие работу. Также выплату получат бывшие заключенные, состоящие на учете фонда занятости.

Выплаты будут произведены в мае текущего года, средства будут перечислены автоматически, подавать документы куда-либо инстанции не нужно.

В Самарской области на данный момент зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом. Из них после выздоровления выписано 19 человек.