{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самарской области многодетные семьи получат поддержку властей

Эти меры также распространяются на одиноких матерей, безработных и бывших заключенных

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил региональные меры поддержки для отдельных групп населения, наиболее пострадавших в условиях пандемии из-за угрозы распространения коронавируса. Поддержку окажут одиноким мамам, многодетным семьям, безработным и бывшим заключенным, говорится в сообщении регионального правительства.

"Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным принят ряд решений по поддержке людей в этой непростой ситуации. Тех в первую очередь, кто потерял работу, и семей с детьми. Как я и обещал, мы внимательно проанализировали федеральные меры поддержки и определили для себя, какие категории граждан, семей в меньшей степени получают поддержку с федерального уровня, но крайне в ней нуждаются", - цитируют в сообщении губернатора.

Единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника будет предоставлена одиноким мамам и многодетным семьям. Аналогичную выплату получат граждане, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие минимальное пособие по безработице, а также безработные в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и впервые ищущие работу. Также выплату получат бывшие заключенные, состоящие на учете фонда занятости.

Выплаты будут произведены в мае текущего года, средства будут перечислены автоматически, подавать документы куда-либо инстанции не нужно.

В Самарской области на данный момент зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом. Из них после выздоровления выписано 19 человек.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС