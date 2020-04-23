{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Китай выделит ВОЗ еще $30 млн на борьбу с пандемией

Ранее в Китае сообщали о выделении $20 млн

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн на борьбу с пандемией. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На основании выделения ранее Китаем в качестве пожертвования ВОЗ 20 млн долларов мы дополнительно выделим еще $30 млн, чтобы поддержать организацию в развитии международного сотрудничества в борьбе с пандемией вызываемой коронавирусом пневмонии", - указал он.

Ранее в начале марта Китай сообщил о выделении ВОЗ $20 млн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. летальных исходов.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС