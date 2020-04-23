Китай выделит ВОЗ еще $30 млн на борьбу с пандемией

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн на борьбу с пандемией. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"На основании выделения ранее Китаем в качестве пожертвования ВОЗ 20 млн долларов мы дополнительно выделим еще $30 млн, чтобы поддержать организацию в развитии международного сотрудничества в борьбе с пандемией вызываемой коронавирусом пневмонии", - указал он.

Ранее в начале марта Китай сообщил о выделении ВОЗ $20 млн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. летальных исходов.