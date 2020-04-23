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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии изолированы более 30 полицейских после контакта с зараженным коронавирусом

Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев отметил, что прошла уже неделя, но среди силовиков заболевших нет

ЭЛИСТА, 23 апреля. /ТАСС/. Медработники отправили на самоизоляцию более 30 сотрудников полиции Ики-Бурульского района, контактировавших с заразившимся коронавирусом жителем, сообщил в ходе прямой линии главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

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"На слуху Ики-Бурульский район. <…> Коронавирусная инфекция не обошла районный отдел полиции, на сегодняшний день более 30 сотрудников находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением. Уже почти неделя прошла, заболевших среди них нет, ситуация под контролем", - сказал он.

Санджиев уточнил, что в Ики-Бурульском районе коронавирусом заражены четыре человека, выявлен один очаг инфекции. Первый заразившийся - мужчина 1961 года рождения, инвалид первой группы - проходит лечение в Элистинском госпитале. За последние три дня инфекция подтверждена у трех членов его семьи, один из которых - сотрудник полиции. В целом выявлен 21 человек, контактировавший с семьей зараженного, и свыше 30 человек по месту работы членов его семьи.

"Дети, которые остались в очаге, справляются с домашними обязанностями. Им помогают органы опеки Ики-Бурульского района, родственники. Большая благодарность сотрудникам полиции, которые не забыли своих коллег - помогли материально", - сказал главный санитарный врач, уточнив ТАСС, что речь идет о детях сотрудника полиции, зараженного коронавирусом.

По состоянию на четверг в Калмыкии зарегистрировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четверо жителей региона находятся в тяжелом состоянии, двое на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 16 человек. У половины жителей региона, заразившихся COVID-19, заболевание протекает в легкой степени.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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