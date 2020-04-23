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Пандемия коронавируса нового типа
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Тест на коронавирус в России можно сделать в 438 лабораториях

Как сообщили в Роспотребнадзоре, информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте РФ доступна по телефонам оперативных штабов регионов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в России на сегодняшний день проводят 438 лабораторий, 38 из них - частные. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

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"На сегодняшний день, помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 294 лабораториях при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любая лаборатория, в том числе частная, может проводить тест на коронавирус, для этого необходимо подать специальное уведомление на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Кроме того, следует обязательно сообщать о положительном анализе в ведомство.

"Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов", - добавили в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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