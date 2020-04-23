El Pais: коронавирус мог циркулировать по Испании уже в середине февраля

МАДРИД, 23 апреля. /ТАСС/. Группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде полагает, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Об этом сообщила в четверг газета El Pais .

Издание сообщает, что испанские специалисты пришли к этому выводу после изучения почти 1,6 тыс. геномов коронавируса.

Как напоминает газета, директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон 23 февраля заверял, что "в Испании нет вируса, заболевание не распространяется". К тому моменту в стране были обнаружены лишь двое инфицированных, оба уже вылечились.

Как считает вирусолог Хосе Альками, "в Испании не было одного "нулевого пациента". "Согласно информации, которая имеется на сегодня, мы полагаем, что [вирус] попал в Испанию как минимум 15 различными путями", - добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 208 тыс. случаев заражения коронавирусом, 21 717 пациентов умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.