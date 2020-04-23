Эксперты назвали мошенническими две трети сайтов Рунета, посвященных коронавирусу

что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

"Согласно статистике Kaspersky Who Calls, доля звонков с подозрением на мошенничество возросла на треть уже на первой нерабочей неделе. Более того, мы видим появление большого количества подозрительных ресурсов, эксплуатирующих текущую новостную повестку. По предварительной оценке, в российском сегменте интернета из всех ресурсов, посвященных пандемии, около 70% - потенциально мошеннические", - отметил Голованов.

По его словам, злоумышленники пользуются высоким спросом на средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, и регистрируют фальшивые интернет-магазины, где по предоплате предлагают приобрести такие товары. "Получив деньги, злоумышленники не доставляют оплаченную покупку и перестают выходить на связь", - уточнил эксперт.

Также в последние недели появляются сайты фейковых общественных организаций, обещающих выплаты различным категориям населения. "Чтобы получить деньги, пользователя просят перевести небольшую сумму под видом комиссии за обработку платежа. В результате деньги уходят злоумышленникам. С введением пропусков на различных ресурсах появились сообщения о возможности оформить за вознаграждение разрешение для безлимитного выхода на улицу или справку о необходимости непрерывной работы", - добавил Голованов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.