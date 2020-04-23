Заселять в обсерватор в Крыму при нарушении самоизоляции будут платно

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма введут плату за размещение в обсерваторах для принудительно изолированных в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове заместитель председателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что всех туристов, возвращающихся из-за границы в Крым, обяжут подписывать уведомления на 14-дневное размещение в обсерваторе. Такую меру региональные власти решили применить после отказа некоторых членов группы, вернувшихся в страну рейсом Бангкок - Сочи - Ростов-на-Дону, изолироваться в обсерватор Евпатории.

"Мы подготовили предложения в проект указа, касающиеся заселения в обсерватор граждан, которые прибывают из-за рубежа, и об оплате нахождения в обсерваторе в случае принудительного заселения в обсерватор, имеется ввиду по решению суда при нарушении самоизоляции. Сегодня указ был представлен вам на подпись", - сказала Романовская.

Она уточнила, что все туристы, вернувшиеся из Бангкока, согласились заселиться в обсерватор, их детям также обеспечили возможность дистанционного школьного обучения на период изоляции.

Для недопущения распространения коронавируса в Крыму граждан обязали не покидать места проживания без острой необходимости до 30 апреля. Также все прибывающие в Республику Крым из других регионов России должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они отправляются в обсерватор. Всех приезжающих из заграницы также изолируют в обсерватор. 10 апреля суд отправил на принудительную госпитализацию и лабораторное обследование экипаж яхты "Варвара", прибывший из Греции.

В Крыму из-за пандемии под меднаблюдением находятся 962 человека, из которых дома - 803 человека, в стационарах - 61 человек, изолированы в обсерваторы - 98 человек. По данным Роспотребнадзора, в регионе выявлено 53 положительных теста на коронавирус. Из них на лечении 24 человек, выздоровели - 29.