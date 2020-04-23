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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее коронавирус начнут лечить переливанием плазмы крови переболевших

Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков напомнил, что такой метод уже начали использовать в Москве

МАЙКОП, 23 апреля. /ТАСС/. Медработники Адыгеи приступили к заготовке плазмы выздоровевших после заболевания коронавирусом жителей региона, она будет использована для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Мы начали заготовку плазмы выздоровевших больных. У нас уже заготовлено три порции плазмы, после инактивации она будет готова для переливания тяжелым больным. Такой метод уже начали использовать в Москве, он считается перспективным. Начнем его применять и мы", - сказал Меретуков.

Министр добавил, что по состоянию на 8 утра 23 апреля в Адыгее коронавирус подтвержден у 117 человек, это плюс три случая за последние сутки. Амбулаторное лечение проходят 34 жителя региона. В реанимации - восемь человек, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. По данным оперштаба, с начала пандемии умерли трое жителей региона, 26 выздоровели и выписаны.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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