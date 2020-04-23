Боррель считает, что пандемия ослабит все мировое сообщество

"После кризиса все будут ослаблены, - констатировал он. - Мир изменится после пандемии". "К счастью, в Европе, несмотря на все, у нас есть исключительные возможности с точки зрения медиков и больниц, у нас в 40 раз больше врачей на тысячу жителей, чем в Африке, - отметил Боррель. - Если пандемия достигнет этих стран с такой же интенсивностью, представьте, что может произойти".

"Против ЕС направлено большое количество пропаганды, есть недооценка того, что делает сообщество, - считает Боррель. - Этот дискурс должен быть прекращен". Комментируя предстоящий саммит глав государств и правительств ЕС по вопросу восстановления экономики сообщества после пандемии, Боррель сказал: "Сегодня состоятся обсуждения, но будет странным, если будет достигнуто окончательное соглашение".