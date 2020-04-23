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Пандемия коронавируса нового типа

Краснодарский курорт выделил несколько сотен путевок для борющихся с коронавирусом врачей

Речь идет о курорте Miracleon

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Курорт в Краснодарском крае выделил медработникам, которые борются с распространением коронавируса, несколько сотен путевок на общую сумму 5 млн рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС инвестор проекта Валерий Димоев.

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"Нами принято решение, что мы не хотим стоять в стороне, и в понедельник мы обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с инициативой. Курорт Miracleon выделил сумму в размере 5 млн рублей в виде путевок на оздоровление и отдых, которая будет использована как поощрение медицинских сотрудников, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня инициатива была одобрена", - сказал Димоев.

Он уточнил, что путевки будут давать и в детский лагерь "Жемчужина России", где смогут отдохнуть дети медицинских работников.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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