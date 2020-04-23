Рост числа случаев заражения коронавирусом в России оказался самым низким с начала вспышки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Рост числа заразившихся коронавирусом в России в четверг составил 8,2%, что стало самым низким показателем с начала вспышки нового заболевания в стране. В Москве показатель оказался еще меньше - 6,1%.
По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки выявили 4 774 случая заражения. Их общее количество увеличилось на 8,2%, до 62 773.
Ниже рост в относительном выражении был еще 15 марта. При этом возглавляющая оперативный штаб вице-премьер Татьяна Голикова предлагала отсчитывать начало вспышки коронавируса в стране с 16 марта, когда число заразившихся приблизилось к 100. С этого момента количество инфицированных росло в среднем почти на 20% в день, с начала апреля - более чем на 15%.
Сейчас на 100 тысяч жителей России приходится примерно 43 случая заражения. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди стран с наибольшим количеством инфицированных.
В РФ проведено уже более 2,4 млн тестов на коронавирус. Положительный результат дали приблизительно 2,6% исследований.
Почти 5 тысяч выздоровели
Количество вылечившихся пациентов с коронавирусом в стране выросло на 471 и достигло 4 891 (7,8% всех инфицированных). Только в Москве за сутки выписали 181 человека, а с начала вспышки - 2 448.
Относительный уровень смертности сохраняется на невысоком уровне - 0,88%. За последние сутки в России умерли 42 человека, у которых диагностировали коронавирус, за все время - 555. Среди 30 государств, где выявлено больше всего заразившихся, это самый низкий показатель.
В оперативном штабе отметили, что почти у половины пациентов, у которых за день подтвердили коронавирус, нет никаких клинических симптомов.
Три из пяти случаев - в регионах
В Москве за сутки выявили 1 959 пациентов с коронавирусом - столько же, сколько 17 апреля. При этом рост числа инфицированных составил около 6,1%, это самый низкий показатель с 21 марта (4,58%). Доля столицы по количеству случаев заражения снизилась с 55,1% до 54,1%.
За пределами Москвы коронавирус подтвердили у 2 815 человек, это 59% выявленных в стране за сутки случаев. Почти четверть из них приходятся на Московскую область - 688. За все время в регионе обнаружили 7 278 инфицированных.
В Санкт-Петербурге, который занимает третье место в России по числу пациентов, выявили еще 191 заразившегося, всего - 2 458.
Нижегородская область в четверг стала четвертым регионом страны, где в общей сложности обнаружили более 1 000 инфицированных.
Выводы делать рано
В этих условиях все чаще поднимается вопрос, достигла ли Россия пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, после которой ситуация должна стабилизироваться. Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил ТАСС, что страна как минимум подошла к этому пику и стоит задача "достаточно быстро организовать" спад заболеваемости. Успех во многом будет зависеть от того, насколько эффективно справятся с распространением коронавируса в регионах, полагает он.
Вместе с тем в Минздраве предостерегают от поспешных выводов. Как отметил главный внештатный эпидемиолог министерства Николай Брико, предположения о достижении пика преждевременны - за ситуацией нужно следить еще как минимум неделю. Тем не менее, по его словам, в последние дни все же "забрезжил свет в тоннеле".
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве подчеркнул, что в России фиксируется "сглаженная" динамика распространения инфекции, но "динамика есть" - каждый день вирус подтверждают у нескольких тысяч человек. Он предупредил, что при сохранении нынешних темпов роста заболеваемости в течение трех-четырех недель в России будут заполнены все 80 тысяч мест в больницах, которые выделены для пациентов с коронавирусом. По его словам, только столице могут понадобиться 30 тысяч коек. В связи с этим градоначальник предложил, в частности, в два раза увеличить норматив по количеству мест, которые должны подготовить регионы.
Также Собянин в среду призвал распространить пропускной режим, действующий в Москве и Московской области с 15 апреля, на другие регионы России. По его словам, это позволит лучше контролировать перемещение людей по стране, не прерывая связи между разными ее частями. Тем же вечером в Минкомсвязи РФ заявили, что разработанную министерством систему цифровых пропусков, которая уже действует в Подмосковье, внедрят еще в 21 регионе страны. Однако далеко не все считают ее необходимой - так, от введения такой системы пока решили отказаться Хабаровский край и Еврейская автономная область.