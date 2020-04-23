Рост числа случаев заражения коронавирусом в России оказался самым низким с начала вспышки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Рост числа заразившихся коронавирусом в России в четверг составил 8,2%, что стало самым низким показателем с начала вспышки нового заболевания в стране. В Москве показатель оказался еще меньше - 6,1%. По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки выявили 4 774 случая заражения. Их общее количество увеличилось на 8,2%, до 62 773.

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Ниже рост в относительном выражении был еще 15 марта. При этом возглавляющая оперативный штаб вице-премьер Татьяна Голикова предлагала отсчитывать начало вспышки коронавируса в стране с 16 марта, когда число заразившихся приблизилось к 100. С этого момента количество инфицированных росло в среднем почти на 20% в день, с начала апреля - более чем на 15%. Сейчас на 100 тысяч жителей России приходится примерно 43 случая заражения. Это по-прежнему один из самых низких показателей среди стран с наибольшим количеством инфицированных. В РФ проведено уже более 2,4 млн тестов на коронавирус. Положительный результат дали приблизительно 2,6% исследований. Почти 5 тысяч выздоровели Количество вылечившихся пациентов с коронавирусом в стране выросло на 471 и достигло 4 891 (7,8% всех инфицированных). Только в Москве за сутки выписали 181 человека, а с начала вспышки - 2 448. Относительный уровень смертности сохраняется на невысоком уровне - 0,88%. За последние сутки в России умерли 42 человека, у которых диагностировали коронавирус, за все время - 555. Среди 30 государств, где выявлено больше всего заразившихся, это самый низкий показатель. В оперативном штабе отметили, что почти у половины пациентов, у которых за день подтвердили коронавирус, нет никаких клинических симптомов. Три из пяти случаев - в регионах

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