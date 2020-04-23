В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек

МАДРИД, 23 апреля. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Испании за минувшие сутки выросло на 440, а инфицированных - на 4 635. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства.

По его данным, всего с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 213 024 случая заражения. В ведомстве уточнили, что 22 157 человек умерли, 89 250 пациентов выздоровели, из них за последние 24 часа - 3 335. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.