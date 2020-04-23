{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек

Всего с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 213 024 случая заражения

МАДРИД, 23 апреля. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Испании за минувшие сутки выросло на 440, а инфицированных - на 4 635. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его данным, всего с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 213 024 случая заражения. В ведомстве уточнили, что 22 157 человек умерли, 89 250 пациентов выздоровели, из них за последние 24 часа - 3 335. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Просроченные аппараты ИВЛ приобретались еще в два владимирских города
Меценаты покупали оборудование в Ковров и Муром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС