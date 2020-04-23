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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор отправил в Северную Осетию специалистов для борьбы с коронавирусом

В ведомстве отметили, что в республике растет темп недельного прироста заражения
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил специалистов Ставропольского противочумного института ведомства в Северную Осетию для усиления проведения там лабораторной диагностики коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Регионом с растущим темпом недельного прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией является Республика Северная Осетия-Алания. В связи с этим Роспотребнадзором в Республику Северная Осетия-Алания направлена группа специалистов Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора для усиления лабораторной диагностики в регионе и дополнительные тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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